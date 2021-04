Caritas, cittadini chiamati a contribuire a raccolta fondi straordinaria

«Aiutaci ad aiutare, abbiamo bisogno di te!». È un appello forte quello che la sezione cittadina di Caritas rivolge a tutti i biscegliesi invitando ognuno a sostenere – nei limiti del suo buon cuore e delle sue possibilità – le attività dell’associazione.

Per contrastare le dilaganti situazioni di disagio economico che affliggono molti dei cittadini l’impegno della Caritas, sempre occupata in prima linea con attività di volontariato, non basta, per cui l’associazione ha avviato una raccolta fondi. Chiunque voglia in qualche modo contribuire a questa battaglia potrà farlo tramite una donazione all’Iban IT71H0306909606100000073287.

Proprio negli scorsi giorni la Caritas cittadina ha pubblicato un resoconto (clicca qui) in cui sottolineava l’impegno profuso, durante lo scorso anno, dai volontari dell’associazione e dai donatori per arginare la terribile crisi dovuta alla pandemia. «Nel suo servizio quotidiano», si legge nella nota stampa, «la Caritas ha messo in conto tante attività: la distribuzione di pasti quotidiani attraverso RecuperiAmoci o di alimenti nelle varie parrocchie, un servizio docce, dei posti letto per persone che soffrono per la carenza di abitazioni, il sostegno a famiglie profughe alloggiate nella struttura dei cappuccini».

Il perdurare della pandemia, la prolungata chiusura delle attività e le spese mensili, oltre ad aggravare situazioni di disagio già preesistenti, vanno a gravare sulle spalle dei cosiddetti “nuovi poveri“, che stanno diventando una vera e propria piaga sociale. Come sottolineato dall’associazione sono infatti circa un milione le persone – disoccupati e precari, cittadini e stranieri – che nel 2020 sono precipitate in una condizione di povertà. «La Caritas, con i suoi servizi quotidiani, ha la possibilità non solo di vedere, ma di ‘osservare’, non solo di sentire, ma di ‘prestare ascolto’, di considerare l’altro nella fragilità e vulnerabilità del momento attuale».