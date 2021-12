Caritas Bisceglie, tutto pronto per il tradizionale “Pranzo di Natale”

Come tradizione anche quest’anno la Caritas Bisceglie, in collaborazione con ristoratori ed aziende commerciali, sta organizzando il consueto “Pranzo di Natale”. La distribuzione avverrà con le modalità dell’asporto a causa delle note regole di prevenzione sanitaria a contrasto della pandemia.

Sono circa 400 le persone destinatarie delle tradizionali pietanze preparate anche grazie alla collaborazione dei volontari ed al generoso contributo di commercianti che donano i prodotti alimentari necessari per il pranzo che tiene conto e rispetta le sensibilità delle diverse etnie.

Il Pranzo di Natale vuole trasmettere vicinanza e affetto a tante famiglie e persone che vivono situazioni di difficoltà, disagio e solitudine, soprattutto nei periodi di festa, in un’ottica di inclusione e di solidarietà forniti anche attraverso altre iniziative.

“Ringrazio anticipatamente tutti coloro che in varie vesti collaboreranno alla realizzazione del Pranzo di Natale – dichiara il coordinatore della Caritas cittadina Sergio Ruggieri – ricordo che alle ore 11 sarà celebrata la Messa ed alle 12,30 inizierà la distribuzione. Sarà gradita la presenza di volontari per rendere più celere tale distribuzione. Non dimentichiamo che fare volontariato, anche solo per poche ore, fa bene alla salute: migliora il tono dell’umore, fa sorridere di più, dona energia, offre occasioni di socializzazione e soprattutto, ti fa sentire parte di un progetto, di un percorso per raggiungere un obiettivo importante: fare comunità”.

Quanti vorranno sostenerla potranno effettuare una donazione utilizzando IBAN: IT 71H 03069 096061 000 000 73287, intestato a CASA DELLA CARITA’ MARIA SS IMMACOLATA.