Caritas Bisceglie presenta il progetto “Solidarity Coin”

Caritas Bisceglie ospita oggi pomeriggio, ore 17:00, nella sede di via Prof. Mauro Terlizzi la conferenza stampa del progetto “Solidarity Coin”.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le attività realizzate e quelle da realizzare in continuità e per la sostenibilità della lotta allo spreco alimentare.

“Solidarity Coin” è un progetto per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della L.R. n. 13/2017, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani- Bisceglie attivo sui due Comuni.

Partner territoriali, che operano nel Comune di Bisceglie, sono l’impresa sociale Terre Solidali e la Caritas cittadina di Bisceglie.

Interverranno: Roberta Rigante Assessora ai servizi sociali del Comune di Bisceglie, Don Raffaele Sarno Presidente di Terre Solidali impresa sociale, Sergio Ruggieri Referente della Caritas cittadina di Bisceglie, Ibrahim Elsheikh Referente del “Solidarity Coin” nel Comune di Bisceglie.