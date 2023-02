Caritas Bisceglie: “Donare vestiti di Carnevale per bimbi per organizzare festa in maschera”

“Sabato 18 febbraio alle ore 16, per la prima volta, si svolgerà in Caritas una festa di Carnevale per i bimbi: è una maniera per fare dimenticare ai più piccoli le privazioni che i due anni di pandemia hanno imposto.

La realizzazione della festa è resa possibile grazie alla collaborazione con le Associazioni Impegno solidale e L’albero del sorriso”, parte così la nota redatta dai responsabili Caritas Bisceglie che, a tal proposito rivolgono un appello: “La macchina organizzativa è messa in moto. Un appello a chi ha negli armadi vestiti di carnevale che a figli e nipoti non vanno più per la crescita: potranno essere portati all’emporio eco-solidale presso la sede Caritas dei Cappuccini al più presto”. E concludono: “Grazie di cuore a quanti aiuteranno ancora una volta”.