Caritas Bisceglie, al via la maratona di solidarietà nei supermercati cittadini

Si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 15 marzo e per tutta la giornata di sabato 16 nei Supermercati Dok, Despar, Sisa e Primo prezzo di Bisceglie la maratona di solidarietà che vedrà protagonisti i consumatori che si recheranno nei supermercati per la spesa quotidiana.

La Caritas cittadina, tramite i volontari delle Caritas parrocchiali, sarà presente per accettare il dono di uno o più prodotti alimentari non deperibili e per l’uso personale. Quanto raccolto sarà ridistribuito agli utenti che giornalmente si recano nei punti raccolta delle varie parrocchie.

La riprova dell’opera instancabile della Caritas si è avuta nel report di presentazione dello studio “Quali povertà a Bisceglie” presentato lo scorso 5 marzo dall’équipe dell’Università di Bari sulle povertà e sugli interventi in essere. In tale occasione Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino Caritas, ha sottolineato come i numeri di quanti necessitano di appoggio per superare i momenti di difficoltà continuano ad aumentare e non si tratta solo di stranieri ma anche e soprattutto di biscegliesi.