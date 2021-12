Caritas Bisceglie: quattrocento pasti ai più bisognosi: “Donati cibo e serenità” / FOTO

Anche per il Natale 2021 la Caritas di Bisceglie, in sinergia con i volontari di RecuperiAmoci, ha portato avanti la tradizione della somministrazione dei pranzi ai più bisognosi. Dopo la celebrazione della santa messa officiata da don Gabriele di Paola, sono state consegnate le pietanze già porzionate ai richiedenti.

Un’organizzazione fatta di volontari all’interno, per la consegna dei pasti, ma anche all’esterno per la distribuzione dei tagliandini per il ritiro del pranzo in base all’ordine di arrivo degli utenti, tagliando su cui è stato riportato numero dei componenti della famiglia e sportello preferito: carne o pesce.

«Questo è il clima che si è registrato il giorno di Natale e, dobbiamo ripeterlo per chi non ha mai fatto volontariato in uno dei servizi Caritas, che si registra ogni giorno», spiega Sergio Ruggieri, responsabile Caritas Bisceglie, «La nostra è semplicemente una grande famiglia in cui si cerca di soddisfare i bisogni di ognuno. Grazie ai volontari, ai ristoratori e alle aziende che hanno reso possibile tutto ciò e all’amministrazione comunale che si è impegnata a sostenere le spese per la realizzazione di questo pranzo per circa 400 persone».

Per donare un contributo volontario alla Caritas di Bisceglie è possibile effettuare un bonifico all’Iban IT71H0306909606100000073287 intestato a Casa della Carità Maria SS. Immacolata.