Caregiver, oggi ultimo appuntamento a Palazzo Tupputi

Si conclude il ciclo di incontri del progetto “CARES”, promosso da OPI Bat – Ordine delle Professioni Infermieristiche in collaborazione con il Comune di Bisceglie, nato per rafforzare le competenze pratiche, il benessere psico-fisico e la rete di supporto dei caregiver familiari, dei badanti, degli assistenti domiciliari, dei volontari e delle famiglie che assistono persone con disabilità o patologie croniche.

Dopo i primi due appuntamenti dedicati agli aspetti operativi dell’assistenza e alla gestione delle emergenze in ambito domiciliare, il percorso si chiuderà con il terzo incontro in programma oggi. 18 febbraio alle ore 17:30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, incentrato sul supporto psicologico del caregiver e sulla tutela dell’equilibrio emotivo di chi si prende cura quotidianamente delle persone fragili.

La partecipazione è libera e gratuita. L’incontro è aperto anche a chi non ha preso parte agli appuntamenti precedenti.