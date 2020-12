Carabinieri e Comitato de Trizio donano dispositivi di protezione a operatori sanitari

“Alla solidarietà non ci si abitua mai. Oggi nel piazzale dell’ospedale di Bisceglie – nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid – il Comitato Maresciallo Carlo de Trizio in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e il suo Comandante Generale, hanno donato dispositivi di protezione agli operatori impegnati in prima linea nella assistenza sanitaria”, questo è quanto riporta l’Asl Bat sulla pagina Facebook ufficiale.

“Con questa donazione vogliamo rappresentare l’apprezzamento per il lavoro che tutto il personale della Asl Bt, e nello specifico di quello impegnato a Bisceglie, svolge con rischio abnegazione professionalità e immensa umanità”, con queste parole il dottor Nicolò de Trizio e il Colonnello Fabio Cairo hanno accompagnato la consegna dei dispositivi.

“Ogni dono per noi porta con sé messaggi di vicinanza e solidarietà che ci auguriamo possano arrivare a ogni singolo operatore”, ha detto Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt.