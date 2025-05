Carabinieri, Bisceglie presenta un nuovo presidio sul lungomare per l’estate

Un nuovo presidio dell’Arma dei Carabinieri sarà operativo sul lungomare di Bisceglie a partire da sabato 31 maggio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e presenza sul territorio durante la stagione estiva. Il punto di stazionamento, allestito nei locali di Piazza delle Capitanerie di Porto – accanto al mercato ittico all’ingrosso – è stato messo a disposizione dal Comune per rafforzare il pattugliamento della zona costiera, molto frequentata nei mesi più caldi.

Il servizio verrà ufficialmente presentato sabato 31 maggio alle ore 10:30 presso la nuova sede. Saranno presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri della BAT, Colonnello Massimiliano Galasso, e il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

L’iniziativa mira a intensificare il controllo lungo la litoranea, che durante il periodo estivo registra un sensibile incremento di presenze tra cittadini e turisti. Il presidio garantirà un supporto costante alla sicurezza pubblica e al pronto intervento in situazioni di emergenza.

Durante la cerimonia inaugurale, il primo cittadino di Bisceglie conferirà un riconoscimento pubblico all’Appuntato Scelto Francesco Marcone, autore di un gesto di grande valore umano. Lo scorso 21 aprile, libero dal servizio, Marcone ha salvato un giovane che minacciava di gettarsi dal ponte Lama, intervenendo con tempestività e sangue freddo.

Il nuovo presidio rappresenta non solo un rafforzamento operativo per le forze dell’ordine, ma anche un segnale concreto di vicinanza alla comunità e di attenzione alle necessità del territorio, soprattutto nei periodi in cui la domanda di sicurezza cresce in parallelo al turismo.