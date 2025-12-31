Capodanno in sicurezza, l’appello dei Carabinieri: prudenza e stop ai botti illegali

In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani rinnova l’invito alla massima prudenza e promuove una campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole dei prodotti pirotecnici, con l’obiettivo di prevenire incidenti che ogni anno provocano gravi conseguenze a persone e cose.

Nonostante una normativa europea stringente, il fenomeno dei fuochi d’artificio illegali e artigianali continua a rappresentare un pericolo concreto. Si tratta di manufatti estremamente instabili, privi di etichettatura e di sistemi di accensione sicuri, la cui esplosione improvvisa può causare danni gravissimi, come la perdita di arti, dell’udito o della vista. I Carabinieri ricordano che produzione, vendita e acquisto di questi articoli sono severamente vietati dalla legge.

Per festeggiare in sicurezza è fondamentale acquistare esclusivamente prodotti autorizzati, verificando che sulla confezione siano riportati la marchiatura CE con il numero del decreto ministeriale, il nome del prodotto e i dati della ditta produttrice, oltre alle istruzioni d’uso in lingua italiana. Le forze dell’ordine raccomandano inoltre di utilizzare i fuochi solo all’aperto, lontano da persone, animali e materiali infiammabili, evitando categoricamente spazi chiusi.

Particolare attenzione deve essere riservata ai minori: anche le comuni stelline, spesso considerate innocue, raggiungono temperature elevatissime e possono provocare ustioni o incendi, per cui non devono mai essere maneggiate dai bambini senza la supervisione di un adulto. È inoltre fondamentale mantenere sempre una distanza di sicurezza, accendere un solo artificio alla volta e non avvicinare mai il viso alla miccia.

I Carabinieri mettono in guardia anche dal pericoloso “effetto scheggia”: far esplodere botti all’interno di contenitori di vetro o metallo può trasformare i frammenti in veri e propri proiettili. Prima dell’uso è sempre opportuno leggere attentamente le istruzioni e tenere a portata di mano un secchio d’acqua o un estintore per eventuali emergenze.

Massima cautela, infine, per i fuochi inesplosi o trovati a terra: non devono essere toccati né riaccesi. In questi casi è necessario contattare personale specializzato tramite le Forze di Polizia. In presenza di incidenti, incendi o lesioni, l’invito è a chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.