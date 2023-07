Cantieri Sociali Art’è: Futuro Anteriore e Caritas organizzano “Ape reciproc@mente Armomia”

Si è svolto giovedi 29 giugno, in collaborazione con Caritas Bisceglie, il pic-nic “L’Ape F.A. reciproc@mente Armomia”, realizzato nell’ambito del progetto “Cantieri Sociali Art’è” dell’APS A31-20FuturoAnteriore, rientrante nell’iniziativa “Puglia Capitale Sociale 3.0” dell’Assessorato al Welfare – Regione Puglia.

In occasione di questa iniziativa tutta dedicata alla valorizzazione del Capitale Sociale, si sono ospitati i festeggiamenti del lavoro svolto insieme a 5 speciali volontari, impegnati da maggio con l’associazione FuturoAnteriore in numerose attività previste dal progetto di utilità collettiva “Reciproc@mente”, durante il quale ciascuno di loro ha onorato con cura e dedizione quanto previsto dal patto di inclusione sociale del reddito di cittadinanza.

Anche grazie a questo loro impegno e alla preziosa collaborazione di volontari delle diverse Comunità presenti all’interno della sede locale di Caritas Bisceglie (ex Cappuccini), è stato possibile realizzare un intervento di riqualificazione di parte del giardino centrale. Il taglio del nastro per inaugurare la simpatica aiuola creata insieme, è stato affidato al Direttore Caritas Bisceglie Sergio Ruggieri.

Questa piccola festa dedicata a tutti loro, è perciò stata un bellissimo momento di gioia e convivialità che ha avuto anche il senso di incoraggiare il consolidamento di quella forza generativa, individuale e collettiva, in cui si concretizza il significato di Capitale Sociale di una Comunità in cui ognuno si adopera per il Bene Comune…come l’ape fa, in quel mondo di cui il progetto “Cantieri Sociali Art’è” continuerà a seminare sinergie e a costruire sviluppi avviatisi con il concorso per artisti “Fare Futuro”, tramite il quale a maggio sono stati individuati, su 14 candidature pervenute, i beneficiari delle 5 borse di studio di 700,00 euro.

La manifestazione ha previsto, inoltre, il brioso intervento del fisarmonicista Giuseppe Volpe ed un buffet interculturale del “food track Il Giullare: il gusto dell’imperfezione”, nuovo progetto di inclusione lavorativa di persone con disabilità della cooperativa tranese “Promozione sociale e solidarietà”, contribuendo di fatto a rendereancora più speciale il significato sociale dell’evento.

Durante i festeggiamenti, infine, il Presidente di FuturoAnteriore Margherita Graziani ha svelato, insieme ai due Direttori Artistici del progetto “Cantieri Sociali Art’è”, il coreografo e performer pugliese Miki Gorizia, curatore del “BIG – Bari International Festival” e Antonio Musci, Direttore Artistico del Festival “Avvistamenti” e della rassegna “Sonimage”, i nomi di 3 borsisti. Il fotografo Tomas Di Terlizzi, il videomaker Michele Caprioli e il soprano Irina Gorbatenko presenti a questo evento, a cui hanno preso parte anche i Presidenti delle realtà Partner di progetto, Carmela Albrizio – aps Tandem, Stefania D’Addato- associazione “La Città possibile”, Vincenzo De Feudis – ProLoco Bisceglie.

Futuro Anteriore rivolge un ringraziamento particolare a Vito, Carmela, Elisabetta, Felicia e Mara per aver condiviso in questi due mesi ogni sforzo comune con impegno e amore.