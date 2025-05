“Cani in passerella” torna a Bisceglie: sfilate e soldiarietà per gli amici a quattro zampe

L’ENPA Sezione di Bisceglie annuncia la seconda edizione di “Cani in Passerella”, evento solidale dedicato al mondo animale, che si terrà sabato 14 giugno alle ore 19.00 nella villa comunale di Bisceglie (luogo in via di conferma definitiva).

Dopo l’accoglienza calorosa ricevuta lo scorso anno, la manifestazione torna arricchita di novità ma con lo stesso nobile scopo: raccogliere fondi per la cura e l’assistenza degli animali seguiti da ENPA Bisceglie. Protagonisti assoluti saranno i cani, accompagnati dai loro affezionati compagni umani, pronti a calcare la passerella e a conquistare il cuore della giuria con simpatia, dolcezza e originalità.

Durante la serata saranno assegnati vari riconoscimenti, tra cui un premio speciale alla “Miglior Storia di Rinascita”, riservato a chi ha dato nuova vita a un cane salvandolo da situazioni di abbandono o maltrattamento.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 3467388703 o 3807664458, indicando nome e cognome del proprietario, nome ed età del cane. Sarà possibile iscriversi anche direttamente sul posto a partire dalle 18:30.

Per partecipare alla sfilata, è prevista una donazione libera con due opzioni:

10 euro : include una foto istantanea del cane in passerella;

15 euro : comprende la foto istantanea e un ritratto professionale.

“Cani in Passerella” è molto più di una sfilata: è un momento di festa, condivisione e impegno per il benessere animale. Un’occasione per dare voce e visibilità a chi non può parlare ma ha tanto da raccontare attraverso uno sguardo o una coda che scodinzola.