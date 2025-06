“Cani in Passerella”: serata di emozioni e solidarietà nel cuore di Bisceglie

Grande partecipazione per la seconda edizione di “Cani in Passerella”, l’iniziativa firmata ENPA Bisceglie che ha animato sabato 14 giugno Piazza Vittorio Emanuele II, trasformandola in una passerella di affetto, solidarietà e sensibilizzazione.

L’evento ha messo in luce i legami speciali tra esseri umani e amici a quattro zampe, raccontando storie vere di adozione e rinascita. Tra i protagonisti anche Mirò, un cane attualmente ospite del canile, simbolo di tutti quegli animali in attesa di una famiglia che sappia amarli. La sua presenza ha ricordato a tutti l’importanza di scegliere l’adozione consapevole come gesto di profondo rispetto e cura.

Particolarmente toccante è stato il momento della premiazione per la “Miglior Storia di Rinascita”, assegnata a Pippo, un cucciolo salvato dopo essere stato abbandonato tra i rifiuti. La sua rinascita, resa possibile grazie all’amore della sua nuova famiglia, ha emozionato il pubblico, diventando emblema di speranza per tutti gli animali in difficoltà.

L’evento è stato anche un’importante occasione di raccolta fondi: l’intero ricavato sarà infatti devoluto alle attività di ENPA Bisceglie, che da anni si batte per il benessere animale e la difesa dei diritti degli animali.

Fondamentale il contributo degli sponsor, tra cui il main sponsor Joe Zampetti in collaborazione con Inodorina, che hanno creduto con entusiasmo nel valore dell’iniziativa. Un ringraziamento sentito è andato anche ai giurati, all’Assessore Maurizio Di Pinto, al Consigliere Gianni Casella, alla Dirigente Scolastica Valentina Di Gennaro, e ai fotografi Marino Tattoli e Luca D’Avino per aver catturato gli attimi più belli della manifestazione.

Ma il cuore pulsante della serata sono stati i volontari ENPA: con dedizione, passione e impegno instancabile continuano ogni giorno a donare tempo e amore per dare voce a chi non può chiederlo.