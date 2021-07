Campanello d’allarme al 118 di Bisceglie, “Ambulanza non più dotata di personale medico”

È un vero e proprio campanello d’allarme quello giunto alla nostra redazione nelle ultime ore. A lanciarlo è la dott.ssa Maria Patimo, medico del 118 di Bisceglie, che attraverso una nota ci spiega la situazione relativa al servizio di Pronto Soccorso cittadino.

“Gentilissima redazione, volevo portare a conoscenza di una nuova situazione che si è venuta a creare nella città di Bisceglie. Da giorni ormai – sostiene la dott.ssa Patimo – sia pur non consecutivamente, l’ambulanza 118 di Bisceglie non è più dotata di personale medico, bensì solo infermieristico, oltre chiaramente all’autista e soccorritore (ambulanza India)”.

Il medico del 118 ci spiega quali siano le conseguenze di questa situazione, “In tali condizioni l’ambulanza non può intervenire sui codici rossi, ci saranno quindi inevitabilmente tempi di attesa maggiore per gli stessi. I medici già esigui ‘fuggono’ dal 118 – evidenzia la Patimo – verso situazioni contrattuali migliori (Medicina Generale, Usca, Guardia Medica o continuità assistenziale)”.

In chiusura la dott.ssa Maria Patimo lancia un accorato appello affinchè la situazione possa essere affrontata per poter così tornare a garantire gli strumenti idonei ad operare sul territorio cittadino, “Se non si vuole tornare al famoso fazzolettino bianco fuori dal finestrino della propria auto ad indicare l’emergenza, gli organi istituzionali dovrebbero provvedere urgentemente, ne va della vita dei cittadini”.