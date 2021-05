Campagna vaccinale Puglia, al via prenotazioni fascia 59-50 anni

Saranno aperte da lunedì 10 maggio le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per la fascia 59-50 anni, a partire dai 59enni in ordine progressivo per età, come da indicazioni del Commissario straordinario per l’emergenza covid.

La campagna vaccinale della Puglia si articola dalla prossima settimana su più livelli: priorità ai cittadini con fragilità che vengono vaccinati da medici di medicina generale e centri di cura specialistici; somministrazione delle seconde dosi nei tempi previsti dalle circolari ministeriali; completamento delle fasce over60 negli hub e centri vaccinali; avvio delle prenotazioni dai 59 ai 50 anni, gradualmente in ordine di età.

La platea dei pugliesi di età compresa tra i 59 e i 50 anni che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino è di 469.832 persone. I 59enni sono 40.066, i 58enni 43.067, i 57enni 43.543, i 56enni 44.636, i 55enni 49.683, i 54enni 49.445, i 53enni 49.630, i 52enni 50.047, i 51enni 49.794 e i 50enni 49.921. In linea con quanto stabilito a livello nazionale dal Commissario straordinario per l’emergenza covid, da lunedi 10 maggio saranno avviate le prenotazioni per le vaccinazioni dei 59enni, con criteri di gradualità e ferma restando la priorità per coloro che presentano comorbidità.

Le modalità di prenotazione saranno comunicate entro domenica.