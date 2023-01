Campagna tesseramenti Confcommercio 2023: “Tutela e servizi a disposizione degli associati”

Giunge in redazione la nota stampa che pubblichiamo integralmente a firma del presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, relativa alla campagna tesseramenti 2023.

“Confcommercio Bisceglie ha sempre mostrato, e in particolar modo nello scorso anno, che il gioco di squadra, la rete congiunta e la sinergia tra operatori sono degli espedienti validi per raggiungere, tutti insieme, la meta dello sviluppo, della crescita, della coesione che servono per dare linfa all’economia del territorio. Pertanto il tesseramento a questa associazione risulta ancora di più un modo per creare, per realizzare un network dinamico e proficuo e non restare soli soprattutto in periodi delicati e difficili che la storia, soprattutto negli ultimi anni, ci ha posto davanti.

Quanti decidono di associarsi non solo rafforzano la rappresentanza di questa associazione di categoria, ma ricevono tutela, assistenza, guida, servizi concreti e vantaggi reali.

Per conoscere ed usufruire dei tanti servizi gratuiti a disposizione è possibile iscriversi a Confcommercio Bisceglie recandosi presso gli uffici di via Capitano Francesco Gentile n. 13 o contattando il numero telefonico di riferimento 3442023547″.