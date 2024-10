Campagna Olivicola, in Prefettura strategie per prevenire e contrastare furti e rapine

Dopo i buoni risultati conseguiti nello scorso anno sarà replicata anche in questa stagione olivicola la strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti e delle rapine nelle campagne del territorio.

Ieri mattina si è tenuta infatti nella sede del Palazzo del Governo a Barletta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Silvana D’Agostino ed alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto agricolo.

Al tempestivo ed efficace potenziamento della presenza delle forze dell’ordine disposto in Prefettura seguirà un tavolo tecnico in Questura per una più approfondita disamina della situazione. “Il calo dei furti in agricoltura registrato nell’ultimo anno ha dimostrato l’efficacia del lavoro svolto e ci ha indotto a replicare le strategie interforze in tutto il territorio provinciale, sia per quanto concerne il furto di prodotti agricoli sia per le rapine ad autocisterne ed ai veicoli predisposti al trasporto di olio” ha dichiarato il Prefetto D’Agostino, che nel corso della riunione ha ribadito alle associazioni di categoria l’importanza della collaborazione costante con le Forze di Polizia: “è necessario segnalare i principali luoghi e le fasce orarie interessati dal flusso veicolare riconducibile alla campagna, denunciare qualsiasi episodio, anche intimidatorio, nonché stipulare specifiche convenzioni con gli organismi preposti, per una più efficace azione di contrasto ai reati predatori”.