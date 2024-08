“Cambio Rotta”, concluso il progetto “Cantieri Sociali Art’è: L’Ape F.A. vela”

Nel corso di luglio il Comune di Bisceglie e l’Assessorato alle Politiche Sociali hanno patrocinato e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa “Cambio Rotta”, ideata nell’ambito del progetto “Cantieri Sociali Art’è: L’Ape F.A. vela” (Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0”) dell’Associazione Futuro Anteriore, insieme al “Circolo della Vela – Bisceglie” , per l’individuazione dei beneficiari di 2 borse di studio intitolate ad Agata Di Perro e Paolo Graziani, per un corso di vela destinato a una ragazza e un ragazzo in condizione di fragilità sociali.

L’iniziativa che ha compreso la pubblicazione di un quaderno contenente appunti e disegni per natanti e corsi di vela realizzati a mano libera dallo storico velista biscegliese, contribuisce alla creazione di pari opportunità e maggiori possibilità di inclusione, in particolare dei più giovani, tramite la pratica sportiva della vela, quale attività sportiva a forte vocazione pedagogica, sia sul piano umano che ambientale, nonchè vivace cantiere di sviluppo di una economia locale altamente sostenibile e straordinario volano di crescita culturale e sociale, individuale e collettiva.

Le due borse di studio hanno offerto a due giovanissimi, Arianna e Vincenzo, una speciale opportunità di apprendimento e di gioco insieme a un folto gruppo di future veliste e velisti e giovani volontari guidati dal Capitano e Presidente del circolo Pietro Domenico Di Liddo, ponendo al centro il valore del Capitale Sociale come strumento di emancipazione dalla marginalità.

L’organizzazione tiene a ringraziare Paolo Papagni per il supporto offerto nelle procedure di assegnazione delle due borse di studio.