Cambia sede l’infopoint della Green Link / DETTAGLI

Venendo incontro alle esigenze dei cittadini, la Green Link società che gestisce il servizio di igiene pubblica a Bisceglie ha deciso di trasferire la sede dell’infopoint aziendale in una zona meno periferica della città. Questo per avvicinarsi ulteriormente agli utenti che non hanno la possibilità di utilizzare le auto.

A partire da lunedì 7 marzo, dunque, l’Infopoint di Green Link da via Stoccolma 7 si trasferisce in via Vittorio Veneto 69 interno 13/3. E’ opportuno precisare che per la prima settimana (dal 7 al 12 marzo) saranno aperte entrambe le strutture per evitare disservizi agli utenti abituati a raggiungere la sede di via Stoccolma.

Gli orari di apertura della nuova sede dell’Infopoint sono quelli consueti:

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17

Il sabato invece garantita l’apertura mattutina dalle 9,00 alle 12.30.

Gli uffici amministrativi di Green Link si trasferiscono, invece, in largo Canonico Pasquale Uva, 1. Questa sede ospiterà anche gli uffici di Pianeta Ambiente, società che gestisce i due Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti di Bisceglie in via Padre Kolbe e Carrara Salsello.