Calici nel Borgo Antico: “un successo straordinario che premia Bisceglie ed il lavoro di squadra”

Anche quest’anno “Calici nel Borgo Antico”, organizzata con grande professionalità dall’Associazione Borgo Antico, ha regalato a Bisceglie tre serate straordinarie. Le strade e le piazze del centro storico sono state piacevolmente invase da migliaia di persone, provenienti da tutta la regione, che hanno animato il borgo con entusiasmo e partecipazione, in un’atmosfera di festa, musica e sapori autentici del territorio. Un successo che conferma il valore di un evento ormai entrato a pieno titolo tra le eccellenze della nostra città.

Il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, a tal proposito ha dichiarato: “Calici nel Borgo Antico è la dimostrazione concreta di quanto Bisceglie possa esprimere in termini di attrattività turistica e vivacità economica. L’affluenza straordinaria di pubblico e il clima di festa diffuso testimoniano che questa è la strada giusta su cui occorre continuare a puntare: la promozione turistica e culturale del territorio attraverso eventi di qualità, capaci di valorizzare il nostro centro storico, le imprese e le persone che vi lavorano ogni giorno”.

“Voglio rivolgere un plauso sincero all’Associazione Borgo Antico, per la perfetta organizzazione, agli operatori dei pubblici esercizi, per la professionalità e l’impegno, e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione. Bisceglie ha dimostrato ancora una volta di essere una città viva, accogliente e piena di energia positiva”, ha aggiunto il presidente Carriera.

A fare eco alle parole di Carriera, Andrea Ferrante, presidente : “È stato emozionante vedere il centro storico così animato. I nostri ristoratori sono stati letteralmente presi d’assalto, ma hanno saputo gestire con entusiasmo e professionalità un flusso di pubblico eccezionale. Eventi come questo rappresentano un’occasione straordinaria per mettere in luce la qualità dell’offerta dei nostri locali e per far conoscere sempre più Bisceglie come meta di turismo esperienziale e gastronomico”.