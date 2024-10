Calici nel Borgo Antico, trenta rinomate cantine pugliesi da scoprire nell’edizione 2024

Sono trenta le cantine, tra le più rinomate e premiate di Puglia, che quest’anno aderiscono all’edizione 2024 di Calici nel Borgo Antico, proponendo una selezione dei loro vini più apprezzati: prodotti di altissima qualità, frutto della cura e dell’attenzione alla sostenibilità verso il territorio, che potranno essere degustati l’1, 2 e 3 novembre a Bisceglie.

Vini rappresentativi dell’intero territorio regionale, dal Gargano al Salento, e delle più diverse sfumature di gusto e colore: dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, ottenuti da vitigni a bacca nera fra i quali, tra i più famosi, il Primitivo, il Negroamaro e il Nero di Troia, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano. Non mancheranno inoltre i rosati, fiore all’occhiello della produzione pugliese e simbolo di un’antica tradizione vinicola che si ripropone oggi in una nuova veste.

L’itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico si configurerà anche quest’anno come un vero e proprio viaggio tra i vitigni autoctoni della nostra regione, profondamente diversi fra loro per caratteristiche ampelografiche e viticole, capaci di creare un sottile gioco di richiami sensoriali.

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate o in prevendita sul sito di Bella Vita In Puglia.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.