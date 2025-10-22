Calici nel Borgo Antico, tornano coupon sconto per chi fa la spesa in città: sostegno a economia locale

Anche quest’anno la festa di Calici nel Borgo Antico sarà anche una grande occasione per sostenere l’economia biscegliese, “uscendo” dalle strade del centro storico e coinvolgendo direttamente le attività commerciali di tutta la città con iniziative a loro dedicate.

Chi si recherà in uno dei negozi cittadini aderenti a Confcommercio potrà infatti ricevere, insieme ai propri acquisti, un coupon sconto da utilizzare nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre per ottenere un kit degustazione vini ad un prezzo speciale.

Non solo, anche chi chi farà spesa in una delle bancarelle del mercato settimanale di via San Martino potrà ricevere il buono sconto, grazie alla partnership tra Associazione Borgo Antico e Mercatincittà.

«Quello con Calici nel Borgo Antico è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità biscegliese e per questo crediamo, insieme a Confcommercio e Mercatincittà, che debba essere un’occasione di crescita e promozione collettiva, in cui si possa fare realmente rete tra associazioni, ristoratori e commercianti per un unico obiettivo comune: sostenere tutta l’economia della città», spiega Sergio Silvestris (Associazione Borgo Antico).

«La rinnovata collaborazione tra Confcommercio Bisceglie e Calici nel Borgo Antico rende protagoniste le attività aderenti alla nostra realtà in uno degli eventi di maggiore prestigio della programmazione annuale cittadina, in grado di richiamare a Bisceglie numerosi avventori provenienti da tutta la Puglia», aggiunge Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie. «Grazie all’associazione Borgo Antico per questa rinnovata partnership e a tutti i titolari delle attività aderenti perché con la loro partecipazione stanno dando impulso a un appuntamento di grande spessore socio-culturale».

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Assolocali.