Calici nel Borgo Antico, street food nel centro storico grazie alla collaborazione con Assolocali

Calici nel Borgo Antico torna dal 31 ottobre al 2 novembre con una nuova edizione che unirà enogastronomia, musica e cultura nelle strade del centro storico di Bisceglie.

Grazie all’ormai consolidata partnership con Assolocali, che si occuperà dello street food nei giorni dell’evento, i visitatori potranno degustare alcune delle più amate specialità della cucina pugliese proposte dai ristoratori biscegliesi, con un occhio di riguardo per le tipicità locali e i prodotti stagionali.

Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, panini con la tradizionale “brasciola”: sono solo alcuni dei piatti da assaporare insieme a un buon calice di vino, scegliendo tra i rossi, i rosati e i bianchi messi a disposizione dalle numerose cantine aderenti all’iniziativa e rappresentative di tutto il territorio regionale: dal Gargano al Salento.

«Come da tradizione, anche l’edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico vedrà il coinvolgimento attivo dei ristoratori del centro storico che, con grande impegno e passione, lavoreranno alla buona riuscita dell’evento, proponendo al pubblico un assaggio di alcune delle più iconiche pietanze pugliesi in una versione street food, per accompagnare così il percorso di degustazione di vini», spiega Andrea Ferrante, presidente di Assolocali.

«La collaborazione tra Associazione “Borgo Antico”, Confcommercio e Assolocali prosegue con l’obiettivo di accogliere nuovamente a Bisceglie migliaia di visitatori nei tre giorni di Calici nel Borgo Antico e valorizzare le qualificate attività di ristorazione presenti in città, che ogni anno arricchiscono di gusto e sapore la nostra iniziativa», aggiunge Sergio Silvestris (Associazione Borgo Antico).

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Assolocali.