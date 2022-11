Calici nel Borgo Antico, rinviata serata finale: “A presto per festeggiare ancora insieme”

La pioggia torrenziale ha purtroppo costretto gli organizzatori ad annullare la serata finale dell’edizione 2022 di Calici nel Borgo Antico, prevista per domenica 20 novembre. Ma l’Associazione “Borgo Antico” è già al lavoro, con i ristoratori del centro storico, per individuare una data utile affinché ci si possa nuovamente dare appuntamento nel bellissimo borgo vestito a festa e celebrare la conclusione di una edizione di grande successo.

Migliaia di persone, nelle serate di venerdì e sabato, hanno scelto di passeggiare nel borgo antico di Bisceglie, popolandolo con la propria gioia e la propria allegria e contribuendo a creare un’atmosfera irripetibile. Centinaia le foto scattate in Piazza Duomo, magicamente illuminata dalle luci d’artista a tema natalizio, e nel suggestivo vicolo di Arco della Piazza, per l’occasione addobbato con gusto utilizzando materiale di riciclo e impreziosito da un’area selfie in cui tantissimi visitatori hanno immortalato il proprio passaggio all’interno del Borgo del Natale.

L’illuminazione natalizia, realizzata tenendo conto del risparmio energetico, continuerà ad allietare le passeggiate dei cittadini biscegliesi e dei turisti anche nelle prossime settimane e per tutto il mese di dicembre. Già venerdì prossimo, infatti, l’Associazione “Borgo Antico” darà il via al cartellone di eventi pensati per il Natale, con momenti di piacevole intrattenimento dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

L’edizione 2022 di Calici nel Borgo Antico si è svolta con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.