Calici nel Borgo Antico, partnership solidale con Avis: un kit degustazione per i donatori

Si rinnova la collaborazione tra l’Avis di Bisceglie e l’Associazione Borgo Antico in vista dell’appuntamento con Calici nel Borgo Antico 2025, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre nel centro storico di Bisceglie.

Chi si recherà presso il centro trasfusionale nelle giornate di sabato 25, lunedì 27 e venerdì 31 ottobre per donare il proprio sangue, riceverà un kit degustazione per partecipare gratuitamente alla kermesse enogastronomica in una delle tre serate dell’evento.

Per donare, è necessario prenotarsi al numero 3460527760, chiamando o inviando un messaggio Whatsapp.

«Le finalità di promozione territoriale di Calici nel Borgo Antico tornano a sposarsi con l’impegno quotidiano dell’Avis Bisceglie, da sempre impegnata nel raggiungere chi ha urgente bisogno di sangue e plasma. Siamo sicuri che anche quest’anno i biscegliesi ci stupiranno con la loro generosità», dichiara Sergio Silvestris (Associazione Borgo Antico).

«Siamo felici di rinnovare la collaborazione con l’Associazione Borgo Antico, che ogni anno, in concomitanza con le tante iniziative promosse sul territorio, rinnova un pensiero nei confronti delle nostre donatrici e dei nostri donatori. Si tratta di un gesto che conferma ancora una volta l’importanza dell’operato della nostra realtà e la sensibilità dei donatori che mai smetteremo di ringraziare», sottolinea Patrizia Ventura, presidente Avis.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Assolocali.