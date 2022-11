Calici nel Borgo Antico, il 9 e 10 dicembre si chiude a Bisceglie l’edizione 2022

L’Associazione “Borgo Antico”, Confcommercio Bisceglie e Assolocali annunciano finalmente l’appuntamento conclusivo della quindicesima edizione di Calici nel Borgo Antico, dopo l’annullamento della data del 20 novembre scorso per via delle avverse condizioni meteo. La kermesse enogastronomica tornerà nel centro storico di Bisceglie il 9 e 10 dicembre.

«Siamo davvero felici di poterci ritrovare nel bellissimo borgo antico di Bisceglie, illuminato a festa per il periodo natalizio, e celebrare così la conclusione di un’edizione di grande successo», dichiara Alessandra Di Pierro, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «La decisione delle nuove date è stata presa in accordo con le associazioni di categoria e con i ristoratori biscegliesi, da sempre fondamentali per la buona riuscita dell’evento».

«Siamo davvero lieti di poter tornare a cooperare con l’associazione Borgo Antico per dare una mano fattiva nell’organizzazione di un’iniziativa consolidata nel novero degli eventi cittadini e, a nostro avviso, a forte vocazione turistico-economica oltre che promozionale del territorio. Il centro storico cittadino tornerà a ospitare centinaia di visitatori e le attività presenti ne trarranno sicuramente giovamento: a loro va il plauso di Confcommercio per quanto realizzato già nei primi due appuntamenti dell’iniziativa. Grazie anche all’associazione Borgo Antico e alla sua presidente Alessandra Di Pierro, attualmente impegnati, insieme a Confcommercio, nel Borgo del Natale, per l’impegno che profondono nella valorizzazione del nostro centro storico che merita di essere vissuto ogni singolo giorno dell’anno», sottolinea Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

«Invito tutte e tutti presso il nostro centro storico venerdì 9 e sabato 10 dicembre per queste due date aggiuntive di Calici nel Borgo Antico. Assolocali è ancora una volta presente perché crede nella validità dell’iniziativa di carattere promozionale e che rappresenta un bel volano per l’economia e la valorizzazione del nostro territorio», aggiunge Andrea Ferrante, presidente Assolocali Bisceglie.

I ticket degustazione saranno acquistabili in loco presso i punti vendita allestiti nel centro storico di Bisceglie e in pre-vendita su www.bellavitainpuglia.it.

L’evento si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.