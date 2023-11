Calici nel Borgo Antico è cultura: presentazioni di libri e musei aperti nei giorni della kermesse

Quest’anno Calici nel Borgo Antico si pone l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza della tradizione enogastronomica pugliese, con la presentazione di due volumi sul tema che arricchiranno il palinsesto della manifestazione. Inoltre, nelle serate del 3, 4 e 5 novembre, è prevista l’apertura straordinaria di alcuni musei e luoghi di interesse storico della città, per permettere a turisti e visitatori di scoprire le bellezze del borgo antico biscegliese.

Venerdì 3 novembre la kermesse sarà inaugurata da Mina Micunco, che presenterà “PugliaMina. Armonie di sapori della mia terra” (Florestano edizioni) alle ore 19.30 nell’atrio di Palazzo Tupputi. Sabato, stesso orario e stessa location, toccherà invece al prof. Luigi Palmiotti, presidente dell’Archeoclub di Bisceglie, presentare il volume “I palmenti di Bisceglie e le cantine storiche nel borgo antico”.

Nelle tre serate della rassegna enogastronomica i visitatori potranno accedere alla Casa Museo Mauro Giuliani in via Cardinale Dell’Olio, al Museo etnografico e delle tradizioni popolari “F. Prelorenzo” nella Torre Normanna e alla Chiesa di Santa Margherita. Iniziative culturali e di promozione turistica che sono rese possibili dalla collaborazione con realtà cittadine quali Associazione 21, Circolo Unione, Rotary Club, Club Unesco, Pro Loco e Roma Intangibile.

L’edizione 2023 di Calici nel Borgo Antico unirà così enogastronomia, musica, cultura e arte di strada nei vicoli del borgo antico di Bisceglie, per tre serate all’insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell’allegria, grazie alla presenza di diversi artisti provenienti da tutta Italia che daranno vita ad un grande spettacolo diffuso in tutto il centro storico.

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate, oppure in prevendita sul sito Bellavitainpuglia al link: https://www.bellavitainpuglia.it/it/Proposta/Dettaglio/92458/Tour–Eventi-e-Sport/Bisceglie/3-4-5-11–Pass-Calici-nel-Borgo-Antico-2023-a-Bisceglie-per-1-persona.html

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.