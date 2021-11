“Calici nel Borgo Antico”, due serate speciali di degustazione anticipano la nuova edizione

La nuova edizione di “Calici nel Borgo Antico”, in programma dal 3 al 5 dicembre a Bisceglie, amplia la propria tradizionale offerta, allargandone il profilo nei contenuti e nei luoghi. L’obiettivo è quello di raccontare la storia che sta dietro ad ogni vino attraverso la voce dei suoi produttori o di appassionati degustatori, stimolando nuove emozioni e sensazioni. La storia di un vino è spesso la storia di donne e uomini coraggiosi che hanno compiuto scelte di vita e di “vite”, per le quali è sempre richiesto un impegno di grande sacrificio, reso sostenibile da una passione smisurata.

L’iniziativa “Calici Oltre il Borgo Antico” propone al pubblico due serate speciali in alcuni dei ristoranti biscegliesi più qualificati, per la prima volta al di fuori delle mura del centro storico, in cui menù pensati appositamente per l’occasione esalteranno la produzione enologica dell’azienda protagonista di ciascuna serata: lo chef diventerà il sarto del vino, ideando abbinamenti in grado di creare ricchezza e profondità di gusto.

Due gli appuntamenti enogastronomici che, di fatto, apriranno la prossima edizione di “Calici nel Borgo Antico”: il primo si terrà martedì 30 novembre presso il ristorante “Brezza Marina”, con l’azienda vinicola “Angiuli Donato” di Adelfia, il secondo sarà invece ospitato mercoledì 1° dicembre dal ristorante “da Cosimino”, che vedrà protagonista i vini di “Leonardo Pallotta” di San Severo. Quest’ultima serata sarà raccontata ed arricchita dal Produttore e dal maestro assaggiatore di formaggi Antonio Fracchiolla.

Info e prenotazioni per la prima serata: 3466696564. Info e prenotazioni per la seconda serata: 0808976335.

I menù delle due serate sono consultabili sulla pagina Facebook di Calici nel Borgo Antico. Si accede ai ristoranti muniti di Green Pass, come da vigenti normative anti-Covid.