Calici nel Borgo Antico, coupon sconto per chi fa la spesa in città: un sostegno a economia locale

Anche quest’anno la festa di Calici nel Borgo Antico sarà anche una grande occasione per sostenere l’economia biscegliese, “uscendo” dalle strade del centro storico e coinvolgendo direttamente le attività commerciali di tutta la città con iniziative a loro dedicate.

Chi si recherà in uno dei negozi cittadini aderenti a Confcommercio potrà infatti ricevere, insieme ai propri acquisti, un coupon sconto da utilizzare nei giorni 1, 2 e 3 novembre per ottenere un kit degustazione vini ad un prezzo speciale.

Non solo, anche chi chi farà spesa in una delle bancarelle del mercato settimanale di via San Martino potrà ricevere il buono sconto, grazie alla partnership tra Associazione Borgo Antico e Mercatincittà. Un’occasione di crescita e promozione collettiva, in cui si possa fare realmente rete tra associazioni, ristoratori e commercianti per un unico obiettivo comune: sostenere tutta l’economia della città.

L’edizione 2024 di Calici nel Borgo Antico unirà enogastronomia, musica, cultura e arte di strada nei vicoli del borgo antico di Bisceglie, per tre serate all’insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell’allegria, grazie alla presenza di diversi artisti provenienti da tutta Italia che daranno vita ad un grande spettacolo diffuso in tutto il centro storico.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.