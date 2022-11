Calici nel Borgo Antico bissa il successo della prima serata, oggi l’ultimo appuntamento

La quindicesima edizione di Calici nel Borgo Antico bissa l’enorme successo della prima serata. Anche ieri sera, sabato 19 novembre, nonostante il meteo incerto, migliaia di persone hanno affollato le vie del centro storico biscegliese per degustare i migliori vini provenienti da tutta la Puglia e per assaporare le specialità gastronomiche preparate dagli eccellenti ristoratori della città vecchia.

E così, fra le tante occasioni di degustazione e la qualificata e variegata offerta delle attività di ristorazione del centro storico, in tantissimi, biscegliesi e turisti, hanno potuto godere di un Borgo Antico vestito a festa, reso magico dalle suggestive luci d’artista a tema natalizio, che continueranno ad illuminare Piazza Duomo per tutto il mese di dicembre.

A catalizzare molte delle attenzioni dei visitatori è stato ancora una volta lo storico vicolo di Arco della Piazza, che da via Cardinale Dell’Olio sbuca davanti alla meravigliosa cattedrale di Bisceglie, protagonista di centinaia di foto-ricordo e di selfie. Per l’occasione, la stradina è stata addobbata utilizzando prevalentemente materiale di riciclo, raccolto dall’Associazione “Borgo Antico” negli scorsi mesi grazie all’aiuto di tanti volontari, che si sono poi adoperati per allestire la scenografia.

L’appuntamento è quindi a questa sera per l’ultima serata di Calici nel Borgo Antico 2022. I ticket degustazione saranno acquistabili nei punti vendita allestiti in loco.

L’evento, organizzato e ideato da Associazione “Borgo Antico”, si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.