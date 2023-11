Calici nel Borgo Antico 2023, oggi la chiusura di un’edizione da record

La seconda serata dell’edizione 2023 di Calici nel Borgo Antico ha confermato le grandi aspettative per una rassegna ormai attesa da tutta la comunità biscegliese, che è tornata quest’anno con una formula rinnovata nei contenuti e arricchita nell’offerta culturale, coniugando il piacere enogastronomico con le presentazioni di volumi dedicati alla tradizione culinaria pugliese e la valorizzazione del patrimonio cittadino, grazie all’apertura straordinaria di alcuni musei e luoghi di interesse storico.

La kermesse si chiude stasera con la colorata e festosa presenza di diversi artisti di strada provenienti da tutta Italia, che animeranno anche questa domenica, dalle 20.30 fino a mezzanotte, le strade e le piazze del centro storico biscegliese con uno spettacolo circense ininterrotto e diffuso. Nella pittoresca Piazza Tre Santi, quattro artisti provenienti da Roma, dal Salento e dalla Daunia si alterneranno con giochi di fuoco, equilibrismo, comicità e mimo, spazio alla giocoleria in via Frisari, mentre in Largo Castello sarà possibile ammirare una suggestiva esibizione di danza funambolica.

Uno spettacolo diffuso in tutto il centro storico che in queste serate ha raccolto gli applausi scroscianti delle migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Bisceglie, che hanno affollato il centro storico cittadino per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico: un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da venticinque cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno oggi a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina.

Anche questa sera i visitatori potranno accedere alla Casa Museo Mauro Giuliani in via Cardinale Dell’Olio, al Museo etnografico e delle tradizioni popolari “F. Prelorenzo” nella Torre Normanna e alla Chiesa di Santa Margherita.

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate presso i seguenti punti vendita: IAT (via Ottavio Tupputi, 1), Piazza Margherita, Largo Castello, Piazza Duomo, via Frisari.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.