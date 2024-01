Calciatori del Bisceglie fanno visita ai bimbi di Villa Giulia

E’ stato un pomeriggio speciale quello vissuto sia da una nutrita rappresentanza di calciatori del Bisceglie sia da bimbi e ragazzi del centro socio-educativo di Villa Giulia, coordinato dalle suore francescane alcantarine con l’ausilio di alcuni educatori laici.

Accompagnati dal direttore operativo Vito Racanati e da alcuni collaboratori del club nerazzurro, capitan Sanchez, Bonicelli, Rodriguez, Kone, Lucero, Kouame e Dembele hanno visitato la struttura di via Vittorio Veneto per donare ai minori alcuni giochi educativi e condividere con gli stessi momenti di gioia e felicità, culminati in diverse foto-ricordo e in una simpatica “sessione” di palleggi, scambi e calci di rigore all’interno del campetto da calcio di cui è dotato il centro.

Al momento dei saluti, i giocatori stellati hanno rinnovato l’invito – già recepito nella passata stagione – affinché operatori e ragazzi del centro di Villa Giulia possano tornare ad essere ospiti del Bisceglie sugli spalti del “Ventura” in una delle prossime partite casalinghe. Lo staff nerazzurro ha ricevuto dalle mani di suor Chiara il calendario “Villa Giulia 2024 – il diritto di esserci”.