Calciatore del Bisceglie bersaglio di un insulto razzista dal settore dei propri tifosi

Nel corso della serata di ieri, 22 settembre, il Bisceglie Calcio ha inviato una nota nella quale ha evidenziato un atto di razzismo nei confronti del calciatore Konè in occasione della gara giocata a Massafra.

“Koné è stato bersaglio di un insulto a sfondo razzista – si legge nella nota del club – che, come testimoniato dal giocatore stesso, è arrivato dalla voce di una persona, non identificata, presente nel settore ospiti. La Società sa bene che la stragrande maggioranza dei tifosi del Bisceglie non si permetterebbe mai di superare una soglia così grave, arrivando all’insulto di stampo razzista, ma sa altrettanto bene che un episodio del genere, ancorché isolato, non può passare sotto traccia. Il Bisceglie Calcio da sempre accetta le critiche, anche severe, legate all’aspetto sportivo, ma non può tollerare gratuite offese personali, aggravate ulteriormente dalla componente razziale”.

“Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutto lo Staff del Bisceglie Calcio prendono perciò fortemente distanza da quanto accaduto, stringendosi attorno a Moriféré Koné e garantendogli, come sempre, il massimo sostegno possibile, ricordando che a Bisceglie non c’è spazio per il razzismo”. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)