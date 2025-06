Caffè di Cittadinanza nel centro di Bisceglie: dialogo e musica verso il referendum

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, la Caffetteria 57 di via Aldo Moro diventerà teatro di confronto e condivisione. Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18:30, si terrà “Il Caffè di Cittadinanza”, un incontro pensato per informare e dialogare in maniera informale sui temi referendari.

L’evento, sostenuto da Amnesty International e Più Europa Bisceglie, offrirà uno spazio aperto e conviviale per discutere con semplicità e ascolto reciproco. Il motto della serata, “Siediti e parliamone: al caffè e alla musica ci pensiamo noi”, esprime lo spirito di comunità che l’iniziativa intende promuovere.

Ad arricchire l’incontro ci sarà la musica di Spiff Onyuku, artista e cantautore di origine nigeriana, residente da anni in Italia. Con sonorità che spaziano dall’afro al reggae fino al pop contemporaneo, Spiff racconterà attraverso le sue canzoni storie di migrazione, integrazione e cittadinanza. La sua presenza sarà anche l’occasione per ascoltare una testimonianza autentica di impegno sociale e civile.

L’iniziativa è aperta a tutti e si propone come un’occasione informale e inclusiva per avvicinare le persone ai valori della cittadinanza attiva, della partecipazione e dei diritti.