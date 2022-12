Buoni spesa e contributi locazione, Angarano: “Non lasciamo indietro nessuno”

“Abbiamo stabilito di utilizzare 271.744,45 euro in favore dei nuclei familiari e cittadini in difficoltà economica, sia attraverso l’erogazione dei buoni spesa, sia mediante contributi per far fronte a canoni di locazione e utenze domestiche”, lo scrive il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Abbiamo pubblicato i due avvisi sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it. Ancora una volta la nostra Amministrazione dimostra di essere sensibile e di stare accanto, con i fatti, a chi sta attraversando una situazione complessa”.

“La povertà, purtroppo, complice i due anni durissimi di pandemia e le contingenze attuali, sta avanzando e colpisce anche famiglie che avevano stabilità economica fino a pochi anni fa mentre ora faticano a far fronte anche alle necessità essenziali. Per questo cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, con spirito di Comunità. Insieme siamo più forti”.