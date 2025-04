Buona la seconda per la fiera delle autoproduzioni organizzata da Arci

Buona anche la seconda. Si è svolto domenica 13 aprile, organizzato dal circolo Arci Oltre i Confini di Bisceglie, il secondo appuntamento della fiera delle autoproduzioni, diventata ormai una felice ricorrenza nella seconda domenica di ogni mese sulla darsena nord-ovest del porto turistico.

Nonostante un tempo poco clemente, la manifestazione ha ottenuto una buona partecipazione sia di pubblico che di espositori, confermando l’interesse che c’è verso l’acquisto di prodotti a km ed impatto zero, che rappresentano una alternativa possibile di consumo consapevole.

Oltre ai prodotti alimentari e artigianali, ad arricchire la fiera anche una mostra fotografica su Gaza, realizzata dal fotoreporter Saber Alghorra, in solidarietà con il popolo palestinese. “Solidarietà che necessita di atti concreti come il boicottaggio di quelle aziende e prodotti complici col regime israeliano”, scrivono gli organizzatori.

Ma la fiera è stata anche l’occasione per liberare una piccola zona della città dal degrado e dall’abbandono. Alcuni volontari dell’associazione Arci hanno infatti provveduto a ripulire l’aiuola presente in zona, che sarà adottata e tutelata dal circolo stesso a dimostrazione che non sempre, fra il dire e il fare, debba esserci necessariamente il mare.