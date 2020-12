“Buon Natale a tutti i bambini”, al via iniziativa solidale per famiglie in difficoltà

Si chiama “Buon Natale a TUTTI i bambini” l’iniziativa culturale di azione solidale al via da oggi, 17 dicembre, e sino al 6 gennaio 2021, alla libreria Prendi Luna book & more. Il progetto consiste in un cestino di libri destinati alle famiglie in difficoltà economiche. L’iniziativa culturale di azione sociale è sostenuta da Caritas Diocesana Sez. Bisceglie, ente cittadino che si occuperà di individuare e recapitare i beneficiari dei doni natalizi raccolti. Per ulteriore informazioni è possibile contattare Prendi Luna Book & More allo: 0808092484 oppure inviando una mail a: prendiluna@gmail.com