Bullismo e cyberbullismo, online corso di informazione “Viol-azioni”

A conclusione delle attività progettuali dello Sportello Antibullismo, la cooperativa sociale “Il Caleidoscopio” in collaborazione con il Comune di Bisceglie, ha programmato per il 23 e 25 giugno un corso di InFormazione dal titolo: “Viol-azioni”.

Il corso si terrà in modalità online sulla piattaforma Meet dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Sarà un percorso dove i temi del bullismo e cyberbullsimo non verranno affrontati nelle modalità canoniche. Si andrà a scoprire come molte forme di violazione psichica, legale e digitale possono tramutarsi in forma di violenza. Temi che verranno affrontati con l’equipe della cooperativa (psicologi e psicoterapeuti) ai quali si aggiungeranno esperti quali l’Avvocata Roberta Schiralli e l’esperto informatico Prof. Marco Mastrapasqua.

Il corso è aperto a genitori, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore. Per partecipare sarà necessario prenotarsi al nostro indirizzo mail ilcaleidoscopioimpresasociale@gmail.com Dopo l’iscrizione si riceverà il link di collegamento. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.