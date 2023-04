Bullismo e cyberbullismo, incontro tematico all’Istituto “Sergio Cosmai” / FOTO

Si è svolto martedì 18 aprile, nell’Auditorium dell’lstituto “Sergio Cosmai”, un interessante incontro nel corso del quale protagonista è stato il tema della lotta al bullismo e al cyberbullismo.

All’evento hanno partecipato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani, dott. Ubaldo Leo, il Commissario Capo della Polizia di Stato, dott. Bruno Napoletano, e l’avvocato Bepi Maralfa.

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maura Iannelli, ha fortemente voluto questa iniziativa per sensibilizzare i ragazzi all’uso consapevole dei social e ai comportamenti corretti che rafforzano il clima di legalità che proprio la scuola deve incentivare e promuovere.

Grazie anche alla collaborazione della prof.ssa Elisabetta Poli, queste tematiche sono state messe in luce proprio per far acquisire ai ragazzi consapevolezza di tutto ciò che accade attorno a loro per evitare drammi, in particolar modo quello accaduto alla quindicenne Carolina Picchi nel 2013.

“Tutti devono avere il coraggio di denunciare episodi di violenze verbali e fisiche perché proprio questo modo di pensare e agire creerà le basi per i cittadini del futuro che faranno della legalità uno dei fondamenti della loro vita”, spiegano gli organizzatori.