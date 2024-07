Borgo delle Meraviglie, un nuovo weekend ricco di attività nel centro storico

Il secondo fine settimana nel Borgo delle Meraviglie è dedicato al divertimento di bambini e ragazzi. Appuntamento oggi, giovedì 25 luglio, alle ore 18 in Piazza Duomo, con il nuovo laboratorio dedicato ai più piccoli a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. I bambini potranno divertirsi nel creare bellissimi mosaici, dando libero sfogo alla loro creatività e alla loro immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

Si proseguirà poi venerdì, stessa ora e stesso luogo, con un laboratorio di manualità e artigianato a cura di Giusy Bombini, dedicato alla realizzazione di speciali “ghirlande del cuore” (prenotazioni al 3477049726). Sabato infine spazio all’arte con uno speciale workshop di disegno e pittura destinato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni dedicato alla leggendaria figura di Pablo Picasso. Il laboratorio sarà condotto, alle ore 18 in Piazza Duomo, dall’illustratrice biscegliese Lucrezia Mastrapasqua. Anche in questo caso, l’evento è con prenotazione obbligatoria (info 3496761649).

Sarà ovviamente possibile per i partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.