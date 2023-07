Borgo delle Meraviglie, un mese di eventi nel centro storico: oggi serata dedicata alla moda

Prende il via oggi, venerdì 28 luglio, il ricchissimo programma di iniziative che animerà il Borgo delle Meraviglie nel centro storico di Bisceglie per tutto il mese di agosto.

Dopo l’inaugurazione di ieri sera, con l’apertura al pubblico delle botteghe e il disvelamento delle installazioni fotografiche in via Cardinale dell’Olio, stasera si potrà fare shopping tra i vicoli della città vecchia accompagnati da cinque modelle, che guideranno i visitatori in un percorso espositivo all’interno del centro storico biscegliese, tra boutique, negozi di artigianato e atelier di artisti. L’iniziativa, curata da Le Borse di Seba, comincerà alle ore 19.

Le attività nel Borgo delle Meraviglie proseguiranno per tutte il mese di agosto, tra laboratori esperienziali, attività ricreative per i più piccoli e degustazioni di prodotti enogastronomici. La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.