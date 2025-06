“Borgo delle Meraviglie”: spazi gratuiti per gli artigiani / Come presentare domanda

Dall’11 luglio al 31 agosto 2025 si dipanerà, nel centro storico di Bisceglie, una serie di attività tra arte e tradizione.

Anche quest’anno, infatti, torna l’appuntamento con il “Borgo delle Meraviglie”, una manifestazione diventata una vera e propria tradizione all’interno della programmazione estiva cittadina.

Il centro storico, nel corso dell’iniziativa, si trasformerà in un affascinante percorso tra creatività, artigianato e bellezza. Un borgo dove visitatori e cittadini potranno immergersi in atmosfere fatte di luci, colori e sapori che raccontano l’identità più autentica del territorio.

Per questa edizione sono previsti spazi espositivi gratuiti riservati agli artigiani. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 4 luglio 2025 inviando una mail a borgodellemeraviglie@gmail.com oppure recandosi direttamente presso la sede di Confcommercio Bisceglie in via Cap. F. Gentile n. 13.

Il “Borgo delle Meraviglie” è molto più di un evento: è un’esperienza immersiva, un’occasione per valorizzare i talenti locali, riscoprire le tradizioni e vivere l’emozione di una città che si racconta attraverso l’arte, la tradizione e la cultura.

Durante i due mesi di apertura del “Borgo” si alterneranno laboratori artistici per grandi e piccini, serate dedicate all’arte e alla cultura, alla storia del territorio, all’artigianato, all’enogastronomia, al vernacolo.