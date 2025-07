Borgo delle Meraviglie: proseguono con successo i laboratori nel centro storico

Dopo il successo dei primi appuntamenti, si fa sempre più ricco il calendario di laboratori e attività del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Associazione Borgo Antico, Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Comune di Bisceglie che riapre portoni, cortili e locali del centro storico per dare spazio a botteghe artigianali e commerciali e a proposte artistico-culturali.

Giovedì 17 luglio, alle ore 18.30, appuntamento con “Pannolenciamo”, laboratorio creativo per imparare ad utilizzare il pannolenci, un tessuto indicato per il fai da te creativo ma anche per realizzare rivestimenti per la casa, oggetti di homedecor e tanto altro, dando libero sfogo alla propria creatività. Evento con prenotazione obbligatoria al numero 3342146830.

“Il Fiocco Creativo” propone, invece, per venerdì 18 luglio, alle ore 18.30 in Piazza Duomo, un’attività destinata ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, che potranno cimentarsi nel creare piccole sculture con vari materiali. Un’occasione per divertirsi modellando forme e personaggi e sviluppare così le proprie abilità manuali. Evento con prenotazione obbligatoria al numero 3462387194.

L’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua, dopo il sold-out degli scorsi incontro, torna con un nuovo laboratorio in Piazza Duomo, stavolta però riservato agli adulti. Alle ore 19 di sabato 19 luglio, in Piazza Duomo, sarà possibile prende parte a una sessione di pittura dal vero ispirata all’arte di Paul Klee: uno dei più importanti esponenti dell’astrattismo. Evento con prenotazione obbligatoria al numero 3496761649.