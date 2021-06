Borgo delle Meraviglie, più di trenta locali riapriranno nel centro storico per la nuova edizione

Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione, prevista per sabato 3 luglio, della seconda edizione de Il Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da GAL – Ponte Lama, Confagricoltura Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che permetterà la riapertura di oltre trenta locali del centro storico cittadino attualmente chiusi, che per due mesi, fino al 15 settembre, ospiteranno nuove iniziative commerciali, artigianali, imprenditoriali e culturali. Una via del commercio per far rivivere quella zona di Bisceglie che in passato ha rappresentato un centro nevralgico per lo sviluppo della città.

Il Borgo delle Meraviglie vuole così contribuire alla “ricostruzione” del tessuto economico e sociale della città dopo l’esperienza traumatica della pandemia, favorendo la ripartenza delle attività interrotte e l’avvio di nuove attività che vadano a compensare le inevitabili chiusure imposte dalla crisi (nella scorsa edizione sono stati numerosi gli ambulanti che hanno trovato spazio nei locali del Borgo delle Meraviglie e hanno potuto così in parte recuperare le perdite causate dalla chiusura di mercati e fiere). Un sistema di offerta commerciale capace di puntare sull’esperienza sensoriale, sull’unicità del contesto, sulla bellezza e sull’accessibilità del luogo di acquisto e di consumo, per trovare soluzioni ed equilibri nuovi anche in seguito alla variazione della domanda.

L’Organizzazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, concederà, in uso temporaneo e a titolo gratuito, gli spazi di Piazza Tre Santi, Piazza Duomo e Largo Porta di Mare per l’organizzazione di manifestazioni musicali, teatrali e culturali da organizzare durante i mesi in cui si svolgerà l’iniziativa. Il modulo per presentare domanda è già disponibile sul portale online del Gal – Ponte Lama. Le candidature e i relativi progetti dovranno essere presentati compilando il modulo e inviandolo all’indirizzo info@borgodellemeraviglie.it o consegnandolo presso la sede di Confcommercio Bisceglie in Via Capitan Gentile, 13 entro le ore 18 del 03 luglio 2021.