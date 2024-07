Borgo delle Meraviglie, il calendario delle attività previste per questo fine settimana

Gli appuntamenti del fine settimana nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie, cominciano già dal giovedì. Oggi, 18 luglio, alle ore 18 in Piazza Duomo, si svolgerà il primo dei laboratori dedicati ai più piccoli a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. I bambini potranno divertirsi nel creare oggetti e forme manipolando l’argilla e dando libero sfogo alla loro creatività e alla loro immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

Si proseguirà poi venerdì, stessa ora e stesso luogo, con un laboratorio di manualità e artigianato a cura di Giusy Bombini, che avrà come protagonisti i suoi speciali bon bon profumati (prenotazioni al 3477049726). Sabato infine spazio all’arte con uno speciale workshop di disegno e pittura destinato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni dedicato alla leggendaria figura di Amedeo Modigliani. Il laboratorio sarà condotto, alle ore 18 in Piazza Duomo, dall’illustratrice biscegliese Lucrezia Mastrapasqua. Anche in questo caso, l’evento è con prenotazione obbligatoria (info 3496761649).

Sarà ovviamente possibile per i genitori dei piccoli partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.