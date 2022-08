Borgo delle Meraviglie, domenica visita guidata con apertura serale di Santa Margherita

Si avvicina anche questa settimana l’appuntamento, ormai regolarmente atteso da tantissimi cittadini e turisti, con le visite guidate gratuite del centro storico biscegliese, curate dalla dottoressa Irene Frisari nell’ambito della terza edizione del Borgo delle Meraviglie: l’iniziativa, patrocinata dal Comune, che ha permesso la riapertura di numerosi locali nel centro storico grazie all’impegno di Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie.

La prossima visita guidata è in programma domenica 14 agosto. Punto d’incontro sarà ancora una volta il Teatro Garibaldi, alle ore 19.30, dal quale il percorso prenderà il via con una tappa alla chiesa di Santa Margherita, che eccezionalmente aprirà le sue porte al pubblico di sera per permettere ai visitatori del Borgo delle Meraviglie di ammirarne la bellezza. Si proseguirà poi con il Castello Svevo e via Tupputi, prima di arrivare su via Cardinale Dell’Olio e passeggiare tra le numerose botteghe di artisti, artigiani e commercianti aperte per la manifestazione. Si arriverà poi in Piazza Duomo e, attraversando le pittoresche Via Perotti, via Frisari e Via Trento, la visita terminerà con i saluti finali sul Torrione Sant’Angelo alle ore 21:00 circa.

Anche questa domenica, Il Borgo delle Meraviglie offre, in maniera del tutto gratuita, la possibilità ai turisti di ammirare le meraviglie di uno dei Borghi Antichi più grandi di Puglia e agli stessi biscegliesi di approfondire meglio la storia e il passato della propria città.