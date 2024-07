Borgo delle Meraviglie, comincia una nuova settimana di laboratori nel centro storico

Comincia una nuova settimana di attività e laboratori nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie. Primo appuntamento oggi, martedì 30 luglio, ore 18.30 in Piazza Duomo, con la merenda-laboratorio organizzata dall’Azienda Agricola Bombini. Un’esperienza rivolta a grandi e piccini per scoprire insieme racconti e curiosità sulla frutta biologica di varietà “antiche” della nostra Puglia, attraverso uno spuntino a base di biscotti di pasta frolla e confetture di frutta biologica, oltre a tanti altri assaggi al cucchiaio di confetture e marmellate. Prenotazioni al numero 3317772336.

Si prosegue poi mercoledì 31 luglio, alle ore 18, con le letture in piazza a cura di Lucrezia Mastrapasqua, seguite da laboratorio di disegno e pittura sul tema “Vita da ape”. Le attività sono consigliate ai bambini dai 3 agli 8 anni. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al numero 3496761649.

Giovedì 1 agosto torna l’apprezzatissimo laboratorio dedicati ai più piccoli a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. I bambini potranno divertirsi nel creare oggetti e forme manipolando l’argilla e dando libero sfogo alla loro creatività e alla loro immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

Sarà ovviamente possibile per i partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.