Borgo delle Meraviglie, al via la seconda settimana di attività nel centro storico

La seconda settimana nel Borgo delle Meraviglie comincia con delle attività pensate per i più piccoli. Appuntamento oggi, lunedì 22 luglio, alle ore 18 in Piazza Duomo, con “Cantando e conversando in inglese”, a cura di English Club. Un laboratorio destinato ai bambini dagli 8 agli 11 anni per imparare l’inglese divertendosi e cimentandosi con alcune delle canzoni più iconiche della musica britannica e statunitense. L’evento è con prenotazione obbligatoria (info 3474776709).

Martedì 23 luglio, invece, il Borgo delle Meraviglie ospiterà il laboratorio “C’era una volta la merenda genuina” a cura dell’Azienda Agricola Bombini. Le attività si svolgeranno in Piazza Duomo alle ore 18.00. Prevista la degustazione di confetture artigianali e merenda con biscotti di pasta frolla e tanti altri assaggi al cucchiaio di confetture e marmellate. L’iniziativa punta a riscoprire e a raccontare la biologica a partire dalle varietà più “antiche” della nostra Puglia. Prenotazioni al numero 3317772336.

Mercoledì 24, alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del brand di cosmetici “Alò: Skinimalismo Made In Puglia”, a cura di Lorena Pugliese. Un appuntamento per scoprire un innovativo approccio essenziale e consapevole alla bellezza, con prodotti naturali che rispettano la pelle e il pianeta, producendo meno rifiuti grazie ad un’azione più mirata.

Sarà ovviamente possibile per i partecipanti percorrere via Cardinale Dell’Olio e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.