Borgo del Natale: quattro giorni da vivere nel centro storico con musica e street food

Questa settimana il weekend all’insegna della musica e delle bontà gastronomiche nel Borgo del Natale inizia prima, con una serie di appuntamenti da vivere nel centro storico di Bisceglie già a partire da giovedì 14 dicembre.

Si comincia alle ore 20 con i cori natalizi a cura delle classi 4A, 4B, 4C e 4D del Terzo Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, plesso Amando Vescovo, che allieteranno i visitatori con le canzoni del Natale più amate e conosciute. Venerdì 15, stesso orario, toccherà invece alle classi 1E, 1G, 1H, 2E, 2G e 2H del plesso Angela di Bari, sempre afferente al Terzo Circolo, animare la serata in Piazza Duomo.

Sabato 16 dicembre in programma la “Camminata dei Bimbi del Natale”, che prenderà il via alle ore 17.30 dall’Edificio Scolastico “De Amicis” e giungerà in Piazza Tre Santi con cori natalizi e la speciale accoglienza di Babbo Natale in persona. Alle ore 20, seguirà l’esibizione delle classi 3E, 3H, 4E, 4H, 5E e 5H del Terzo Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, plesso Angela di Bari.

Fittissimo anche il calendario di eventi di domenica 17 dicembre, che prenderà il via alle ore 19.30 con il coro natalizio delle classi 3A, 3B e 3F del plesso Amando Vescovo – III Circolo Didattico e proseguirà poi con i canti delle classi 3aA, 3aB e 3aF. Alle ore 21 imperdibile finale con “Christmas Body Music”: performance di body percussion natalizia a cura degli alunni della scuola media “Monterisi”.

Nella serata di domenica, inoltre, i ristoratori biscegliesi delizieranno i visitatori con alcune delle pietanze tipiche del Natale pugliese, allestendo un vero e proprio itinerario del gusto diffuso in tutta la città vecchia.

Nelle quattro serate, i bambini potranno divertirsi nel Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo d’incanto in cui trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i più piccoli in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali. Si accettano donazioni libere che saranno devolute alla Caritas Bisceglie.