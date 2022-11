Borgo del Natale, nel centro storico di Bisceglie letture per i più piccoli fino a gennaio

Tante famiglie hanno deciso di trascorrere il venerdì sera con i propri bambini nel Villaggio di Babbo Natale allestito da Associazione “Borgo Antico” nel centro storico di Bisceglie, per l’occasione impreziosito da una suggestiva illuminazione d’artista realizzata con luci a basso consumo per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico.

Il Borgo del Natale è il luogo d’incanto in cui i bambini di tutte le età possono trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i piccoli visitatori in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno: quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta in Piazza Duomo per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Novità dell’edizione di quest’anno è la bellissima Casa di Babbo Natale in Pendio Campanile, che ogni sera, approfittando dell’assenza del suo barbuto proprietario, si animerà con delle letture ad alta voce dedicate ai più piccoli e con piacevoli attività dedicate alla lettura, per passare una magica serata stimolando la creatività e l’immaginazione.

Il Borgo del Natale vi aspetta dalle ore 18 alle 20 dal lunedì al giovedì e fino alle 21.30 venerdì, sabato e domenica.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Associazione “Borgo Antico” con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e la preziosa collaborazione di Confcommercio.